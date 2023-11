Transporter kommt von Straße ab - fünf Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Emsland sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Transporter kam in der Gemeinde Sögel vermutlich aufgrund der Wetterbedingungen am Donnerstagmorgen von der Straße ab und geriet ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kam demnach in einem Graben zum Stehen. Der 30 Jahre alte Fahrer sowie vier Mitfahrer wurden jeweils leicht verletzt.