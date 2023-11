Arbeitslosigkeit in Bremen sinkt leicht

Hannover (dpa/lni). Die Arbeitslosenzahl ist im Land Bremen im November leicht zurückgegangen. Insgesamt waren 39.180 Menschen arbeitslos gemeldet, 349 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber Oktober unverändert bei 10,7 Prozent.

Die schwache Konjunktur mache sich auch in Bremen zunehmend am Arbeitsmarkt bemerkbar, so die Arbeitsagentur. Zwar sei die Arbeitslosenzahl im November insgesamt leicht gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sei sie aber deutlich angestiegen. Im November 2022 hatte die Quote noch bei 10,2 Prozent gelegen, 0,5 Prozentpunkte niedriger als jetzt.

