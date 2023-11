Landwirtschaft trifft sich bei Kammerversammlung

Über die Wirtschaftslage der niedersächsischen Bauern unterrichtet am Donnerstag (9.30 Uhr) die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen. Anlass ist die die Kammerversammlung, das wichtigste jährliche Treffen der LWK. Angekündigt ist, dass Kammerpräsident Gerhard Schwetje und Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) Reden halten. Geplant sind zudem Vorstandswahlen, bei denen personelle Veränderungen erwartet werden.

Oldenburg (dpa/lni). Über die Wirtschaftslage der niedersächsischen Bauern unterrichtet am Donnerstag (9.30 Uhr) die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen. Anlass ist die die Kammerversammlung, das wichtigste jährliche Treffen der LWK. Angekündigt ist, dass Kammerpräsident Gerhard Schwetje und Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) Reden halten. Geplant sind zudem Vorstandswahlen, bei denen personelle Veränderungen erwartet werden.

Die LWK mit Sitz in Oldenburg hat die Aufgabe, die Interessen der Landwirtschaft zu fördern. Die Belange der Allgemeinheit muss sie ebenfalls achten. Die LWK gibt es in der bestehenden Form seit 2006. Sie ging aus einer Zusammenlegung der Kammern Hannover und Weser-Ems hervor. Anders als beispielsweise das Landvolk stellt die Fachorganisation in der Regel keine politischen Forderungen auf.

Auf der Versammlung vor rund einem Jahr sagte Schwetje, dass der Klimawandel die Ernte geprägt habe. Auch berichtete er, dass sich die wirtschaftliche Lage vieler Höfe gebessert habe. Schweinehalter hätten jedoch Verluste hinnehmen müssen.

