Auto und Lkw stoßen zusammen: Autofahrerin stirbt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw im Emsland ist die Autofahrerin ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich am Mittwochmittag in Dörpen an der Auffahrt zur Bundesstraße 401 ereignet, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Das Auto sei von der Straße geschleudert worden, die Fahrerin sei im Wagen eingeklemmt gewesen und von der Feuerwehr geborgen worden. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, wo sie ihren Verletzungen erlag. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Angaben zum Alter der Unfallbeteiligten machte die Feuerwehr nicht.