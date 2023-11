Verfahren um tödlichen Unfall auf Klassenfahrt eingestellt

Der Prozess um einen tödlichen Unfall eines Jungen auf Klassenfahrt im Landkreis Diepholz südlich von Bremen ist unter Auflagen vorläufig eingestellt worden. Die Angeklagte muss eine Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro an den Verein Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg zahlen, wie das Landgericht Verden am Mittwoch entschied. Die Staatsanwaltschaft hatte der Mitarbeiterin eines Waldpädagogikzentrums fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. (Aktenzeichen 4 Kls 6/23)