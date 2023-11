Neue Hängebrücke im Harz genehmigt: Baustart Anfang 2024

Der Harz bekommt eine neue 555 Meter lange Hängebrücke. Der Stadtrat Braunlage genehmigte am Dienstagabend einstimmig den Bau der neuen Touristenattraktion, wie Bürgermeister Wolfgang Langer (parteilos) am Mittwoch sagte. Die neue Brücke soll am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg entstehen und bis zu 70 Meter über dem Boden hängen.