Entlaufene Hündin taucht allein bei der Polizei auf

Eine entlaufene Hündin ist in Peine bei Hannover allein bei der Polizei aufgetaucht. Mischlingshündin Fritzi wurde seit einer Nacht vermisst, blieb aber unversehrt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie hatte sich demnach am Freitagabend von ihrer Halterin losgerissen, als diese einen Unfall hatte.