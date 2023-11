Krankheiten Wildkaninchen sterben an Virusinfektion RHD

Mehrere verendete Wildkaninchen sind in einem Waldstück im Landkreis Nienburg entdeckt worden. Sie seien an dem Virus RHD-2 gestorben, das auch als Chinaseuche bekannt sei, teilte ein Sprecher des Landkreises Nienburg am Dienstag mit. Ein Jäger hatte Anfang November fünf nebeneinander liegende tote Kaninchen bei Landesbergen nahe einem Wohngebiet gefunden. Das Virus RHD-2 wurde jetzt bei allen Tieren nachgewiesen.