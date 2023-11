Kirche setzt Ombudsperson für Missbrauchsbetroffene ein

Ein Lichtstrahl fällt in einer Kirche auf ein Kreuz.

Das Bistum Osnabrück hat Simon Kampe als neue Ombudsperson für Betroffene sexualisierter Gewalt vorgestellt. Der 38-Jährige sei ausgebildeter Sexualpädagoge und Fachkraft in der Präventionsarbeit, teilte die Kirche am Dienstag mit. Zu seinen Aufgaben zählen Akuthilfe für Betroffene oder deren Vermittlung in persönlichen Notlagen und die Unterstützung zur Wahrnehmung von Rechten Betroffener. Auf Wunsch wirke er auch als Vermittler zwischen Betroffenen und Bistumsleitung oder den unabhängigen Ansprechpersonen.