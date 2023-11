Schwerer Unfall: 58-Jähriger stirbt, 49-Jährige verletzt

Eine Warnleuchte steht an einem abgesperrten Bereich auf einer Straße.

Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in Gifhorn ums Leben gekommen. Seine 49 Jahre alte Beifahrerin habe bei dem Unfall am Sonntagnachmittag schwerste Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei der Wagen des Mannes kurz vor dem Ortsteil Wilsche von der Straße abgekommen und habe einen Baum gerammt. Die Wucht des Aufpralls habe den Wagen über die Straße geschleudert, dann habe er einen weiteren Baum gerammt. Der 58-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen, seine Beifahrerin kam ins Krankenhaus.