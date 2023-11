Viele Patienten nach Brand in Krankenhaus-Keller evakuiert

Aufgrund eines Brands in einem Krankenhaus in Leer wurden in der Nacht zu Montag 32 Patienten evakuiert. Das Feuer sei in einem Technikraum im Keller ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Die Patienten seien auf andere Teile des Krankenhauses sowie ein benachbartes Altenheim verteilt worden. Verletzt worden sei niemand.