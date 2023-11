Zwölfjährige auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Eine Zwölfjährige ist im Emsland auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Autofahrer habe das Mädchen und seine Mutter, die gerade einen Zebrastreifen in Dörpen hätten überqueren wollen, am Samstagabend übersehen, teilte die Polizei mit. Die Mutter wurde leicht verletzt, ihre Tochter kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.