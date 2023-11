Auszeichnung für Besuchshundedienst und Seemannsmission

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil spricht in Hannover.

Mit dem Niedersachsenpreis für Bürgerengagement hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Samstag zehn Vereine und Gruppen ausgezeichnet. Prämiert wurden etwa der Zonta Club Leer-Ostfriesland, der sich seit zehn Jahren in einem Projekt gegen Altersarmut von Frauen engagiert. Außerdem wurden die Seemannsmission in Cuxhaven geehrt, die Seeleuten aus aller Welt ein Zuhause bietet, sowie der Besuchshundedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes Hildesheim/Hameln Pyrmont. Die Ehrenamtlichen des ASB besuchen zusammen mit ihren ausgebildeten Hunden etwa Altenheime und Palliativstationen. Alle Preise sind jeweils mit 3000 Euro dotiert.