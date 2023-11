Akten nicht bearbeitet: Rund 1,5 Mio. Euro Schaden in Bremen

Auf rund 1,5 Millionen Euro beläuft sich der wirtschaftliche Schaden aus nicht bearbeiteten Akten in einem Sozialzentrum in Bremen. Der mit Abstand größte Teil der Schadenssumme, etwa 1,41 Millionen Euro, geht auf ausgebliebene Zahlungen von anderen Jugendämtern zurück, die nicht rechtzeitig angemahnt wurden und inzwischen verjährt sind. Das geht aus einem Bericht der Innenrevision hervor, den die Senatorin für Soziales, Jugend und Integration in Auftrag gegeben hatte, wie ein Senatssprecher am Freitag mitteilte. Am 29. November soll in der zuständigen Fachdeputation darüber beraten werden.