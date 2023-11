Ministerium: Krankheitswelle auf Vor-Corona-Niveau

Die aktuelle Krankheitswelle in Niedersachsen ist nach Einschätzung des Landes schwächer ausgeprägt als im Vorjahr. Aktuell steige die Zahl der Menschen mit Atemwegserkrankungen zwar, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Freitag. „Die Welle baut sich sozusagen langsam auf. Gleichwohl sind wir noch unter dem Niveau dessen, was wir im letzten Jahr um diese Zeit erleben konnten.“ Das Landesgesundheitsamt sehe in der derzeitigen Lage eine Normalisierung auf das Niveau der Zeit vor Corona. „Man bewegt sich sozusagen in einer normalen Erkältungswelle“, sagte der Ministeriumssprecher.