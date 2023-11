Anklage gegen mutmaßliche Wohnmobildiebe

Die Stralsunder Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei Männer erhoben, die in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen Wohnmobile und Transporter gestohlen und zum illegalen Verkauf nach Polen gebracht haben sollen. Die beiden 40-Jährigen sitzen seit Juli in Untersuchungshaft. Ihnen werde schwerer Bandendiebstahl in fünf Fällen zur Last gelegt, teilte die für derartige Delikte zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund am Freitag mit.