Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße 73: Schwerverletzte

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 73 im Landkreis Stade schwer verletzt worden. Ein 62-jähriger Mann war mit seinem Auto am Donnerstagnachmittag bei Buxtehude aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei der Wagen mit dem Auto eines 30 Jahre alten Fahrers frontal zusammengestoßen. Beide Männer wurden den Angaben zufolge in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften befreit werden. Danach wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die B73 war etwa drei Stunden voll gesperrt.