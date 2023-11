Zwei Tote gefunden: Vergiftung wegen kaputter Heizung

In einem Braunschweiger Wohnhaus sind zwei Menschen an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Die Feuerwehr habe am Mittwochnachmittag im Stadtteil Wenden die Leichen einer 64-Jährigen und ihres 67 Jahre alten Lebensgefährten gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beide seien an einer Kohlenmonoxidvergiftung wegen einer defekten Heizung gestorben - schon vor Betreten des Hauses hätten die Einsatzkräfte eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxidbelastung festgestellt. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge von einem Unglücksfall aus. Auch drei tote Hunde wurden in dem Haus gefunden. Die Ermittlungen dauern an.