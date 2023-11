Mann stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus Worpswede

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Worpswede im Landkreis Osterholz ist ein Mann ums Leben gekommen. Als Feuerwehrkräfte am Donnerstagmorgen an dem Haus eintrafen, stieg bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute fanden den Bewohner leblos im Hausflur des Gebäudes und brachten ihn ins Freie. Der Rettungsdienst versuchte erfolglos den Mann wiederzubeleben. Weitere Bewohner hatten das Haus eigenständig verlassen können und wurden nicht verletzt.