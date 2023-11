Conti-Beschäftigte: Job-Perspektive bei Siemens Mobility

Nach dem angekündigten Ende für das Continental-Werk in Gifhorn erhalten bis zu 100 Beschäftigte eine Perspektive bei Siemens Mobility in Braunschweig. Eine entsprechende Absichtserklärung sei von beiden Unternehmen unterzeichnet worden, teilte Siemens Mobility am Donnerstag während der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen in Braunschweig mit.