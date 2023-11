Göttinger Basketballer erreichen nächste Runde im Europe Cup

Die Basketballer der BG Göttingen haben die zweite Gruppenphase im Europe Cup erreicht. Der Bundesligist gewann am Mittwoch bei Keravnos BC aus Zypern deutlich mit 102:69 (41:33) und sicherte sich in der Gruppe I Platz eins. In sechs Gruppenspielen kamen die Niedersachsen auf fünf Siege und kassierten eine Niederlage. Die nächste Runde beginnt am 6. Dezember.