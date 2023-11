Pestizideinsatz: Staudte enttäuscht über fehlende Mehrheit

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte hat enttäuscht auf das Scheitern einer EU-Verordnung für einen geringeren Pestizideinsatz zum Schutz der Umwelt reagiert. Der Vorschlag der EU-Kommission, den Einsatz von Unkraut- und Schädlingsvernichtungsmitteln in der EU deutlich zu reduzieren, fand bei einer Abstimmung im Europaparlament in Straßburg am Mittwoch keine Mehrheit. Dass man zu keinem Kompromiss gekommen sei, sei kein Grund zur Freude, teilte die Grünen-Politikerin mit. „Es ist wichtig, dass Reduktionsziele für Pflanzenschutzmittel definiert werden.“