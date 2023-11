DWD: Wieder Schnee auf dem Brocken am Wochenende

Der Brocken im Harz könnte an diesem Wochenende wieder ganz in Weiß gekleidet sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab der Nacht zu Freitag Schnee, der auch liegen bleiben soll. Nach Angaben eines Sprechers steht ab Freitag eine winterliche Periode an.

Am Mittwoch gab es im Harz noch Frost, am Donnerstag sollen die Temperaturen bis auf sieben Grad steigen, und es soll regnen. Den ersten Schnee auf dem Brocken hatte es am Samstag vor knapp zwei Wochen (11. November) gegeben. 2018 fiel der erste Schnee auf dem 1141 Meter hohen Berg bereits am 24. September, im Winter 2020 am 19. November.

