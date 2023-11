Bernhard kritisiert Eckpunktepapier: Gewalthilfegesetz

Das geplante Gewalthilfegesetz soll jeder Frau Zugang zu Beratungsstellen und Schutz in einem Frauenhaus garantieren - doch die Formulierungen sind aus Sicht von Bremens Frauensenatorin zu vage. Das am Mittwoch diskutierte Eckpunktepapier richte den Fokus zu wenig auf betroffene Frauen, kritisierte Claudia Bernhard (Linke). Der Rechtsanspruch sei viel zu weit gefasst, so dass die Länder diesen nicht rechtssicher umsetzen könnten. Außerdem seien die Kosten so nicht begrenzbar.

Das „Recht auf Schutz und Beratung bei häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt“ - kurz „Gewalthilfegesetz“ - soll in Teilen bis Januar 2025 und vollständig bis Januar 2030 in Kraft treten. Es soll Hilfen bei häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt sichern, die momentan nicht flächendeckend gewährleistet sind.

Die Bremer Frauensenatorin fordert verlässliche Aussagen, in welchem Rahmen sich der Bund finanziell an dem Gesetz beteiligt. „Der Rechtsanspruch richtet sich einseitig auf die Länder“, kritisierte die Linken-Politikern.

Nach Angaben der Behörde steigen die polizeilich bekannten Fälle von Gewalttaten in Partnerschaften bundesweit - von mehr als 144.000 Fällen in 2021 auf knapp 158.000 in 2022. Allein in Bremen zählte die Polizei im vergangenen Jahr demnach 2776 Fälle häuslicher Gewalt. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher. Zu den häufigsten Delikten zählen Körperverletzung, Bedrohung, Stalking und Nötigung. Frauen werden in Partnerschaften aber auch zu Opfern von Vergewaltigung, Mord und Totschlag.

Das Land Bremen verfügt laut dem Frauen- und Gesundheitsressort derzeit über 133 Regel-Plätze in Frauenhäusern. Ab März nächsten Jahres sollen sieben weitere Plätze geschaffen werden, das Ziel ist eine Erhöhung auf mindestens 160 Plätze.

