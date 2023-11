Feuer in Flugzeughangar auf Norderney: Millionenschaden

Ein Feuer in einem Flugzeughangar auf dem Flugplatz der ostfriesischen Insel Norderney hat Schätzungen der Polizei zufolge einen Millionenschaden angerichtet. Die genaue Höhe des Schadens sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ersten Ermittlungen nach war das Feuer wahrscheinlich in der Nacht an einem in dem Hangar abgestellten Trecker ausgebrochen. Durch eine starke Hitzeentwicklung und Rauch wurden auch ein Auto sowie drei im Hangar abgestellte Kleinflugzeuge stark verrußt. Bemerkt wurde der Brand laut der Polizei erst am Mittwochmorgen.