Geflügelpest in Betrieb im Kreis Cuxhaven nachgewiesen

In einem kleinen Betrieb in der Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Es handle sich um die hochansteckende Form der Vogelgrippe, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Vor allem Haus- und Wildgeflügel könne sich schnell infizieren. Schon Ende Oktober meldete die Behörde einen Ausbruch in einem Geflügelbetrieb mit rund 39.000 Tieren - allerdings mit der wenig ansteckenden Form der Vogelgrippe.