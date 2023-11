Mann nach Messerangriff an Berufsschule verurteilt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Rund ein halbes Jahr nach einer Messerattacke an einer Berufsschule in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist der Angreifer am Landgericht Oldenburg verurteilt worden. Bestraft wird der Angeklagte wegen versuchten heimtückischen Mordes, wie der Sprecher des Landgerichts am Mittwoch sagte. Der Täter wird in einem psychischen Krankenhaus untergebracht. Weitere Angaben machte der Sprecher des Gerichts nicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.