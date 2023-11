Ausstieg aus der rechtsextremen Ecke: Helfer qualifiziert

13 weitere Ausstiegshelfer sind in diesem Jahr in Niedersachsen ausgebildet worden und sollen Menschen dabei helfen, vom Rechtsextremen wieder in die demokratische Mitte der Gesellschaft zurückzufinden. Das teilte das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mit. Seit 2020 wird demnach eine Qualifizierungsmaßnahme zum Ausstiegshelfer angeboten. Die Ausstiegshilfe gibt es seit mehr als 20 Jahren.