Steinhauser verlängert bei Hannovers Handballern

Der Kapitän bleibt an Bord. Linksaußen Marius Steinhauser hat seinen Vertrag bei der TSV Hannover-Burgdorf bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Samstag geht es gegen den TBV Lemgo Lippe.

Hannovers Marius Steinhauser (l) in Aktion gegen Göppingens Sebastian Heymann (r).

Hannover (dpa/lni). Einen Tag nach dem Erreichen der Hauptrunde in der European League haben die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat Kapitän Marius Steinhauser seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert. Das neue Arbeitspapier des 30 Jahre alten Rechtsaußen läuft jetzt bis zum 30. Juni 2026.

„Marius ist menschlich sowie sportlich ein echter Gewinn für unsere Mannschaft. Seine hohe spielerische Qualität ist unumstritten und wird uns noch viel Freude bereiten. Er führt seine Rolle als Mannschaftskapitän glänzend aus und identifiziert sich vollumfänglich mit dem Verein“, sagte der sportliche Leiter der TSV, Sven-Sören Christophersen.

Steinhauser war 2022 von der SG Flensburg-Handewitt zur TSV Hannover-Burgdorf gewechselt. In bislang 52 Pflichtspielen erzielte er 219 Treffer. Die nächsten sollen am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) im Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe folgen.

