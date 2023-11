Sozialverband beklagt Kampf mit Behörden und Kassen

Viele Menschen in Schwierigkeiten stoßen nach Angaben des Sozialverbands Deutschland (SoVD) auf der Suche nach Hilfe immer wieder auf Hindernisse. „In unserer Arbeit in unseren 50 SoVD-Beratungszentren sehen wir jeden Tag, wie sehr Menschen mit Behörden und Ämtern kämpfen müssen“, heißt es in einem „Schwarzbuch sozial“, das der Landesverband am Mittwoch (11 Uhr) vorstellt. Darin werden Beispiele aus dem Beratungsalltag genannt.