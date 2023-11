Antidiskriminierungsstellen gründen Arbeitsgemeinschaft

Hannover (dpa/lni). Eine neu gegründete Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) soll das Beratungsangebot für diskriminierte Personen in Niedersachsen verbessern. Sieben niedersächsische Beratungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft gründeten in Hannover die Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierung, wie die LAG am Dienstag mitteilte. Gefördert werde die Arbeitsgemeinschaft von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.