Verbraucherschützer warnen vor Online-Kauf aus Fernost

Verbraucherschützer warnen vor Online-Käufen von Waren aus Fernost. Shops versteckten die Herkunft der Produkte oft im Kleingedruckten, teilte die Verbraucherzentrale Niedersachsen am Dienstag mit. Manche Websites würden professionell aussehen, die Ware sei günstig und geworben werde mit einem Standort in Deutschland. Aber in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehe dann, dass Kleidung, Technik oder Dekoartikel aus China kommen. Enttäuschungen wie schlechte Qualität, zusätzliche Gebühren und teure Retouren seien so vorprogrammiert.