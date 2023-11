Autobahn 2 gesperrt nach Unfall im Landkreis Börde

Nach einem Unfall auf der Autobahn 2 zwischen Marienborn in Sachsen-Anhalt und Helmstedt in Niedersachsen ist die Fahrbahn Richtung Braunschweig voll gesperrt. Bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen im Landkreis Börde sei niemand verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Den Angaben zufolge waren Lastwagen beteiligt. Über das genaue Unfallgeschehen kann laut Sprecher noch keine Angabe gemacht werden. Auch die voraussichtliche Dauer der Sperrung ist demnach nicht bekannt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren oder die Umleitung über die B1 zu nutzen, um größere Staus zu verhindern.