29-Jähriger fährt auf Zugkupplung von Holzminden nach Höxter

Auf der Anhängerkupplung eines Personenzuges ist ein Mann von Holzminden in Niedersachsen bis Höxter in NRW gefahren. Laut Mitteilung der Polizei von Montag waren Polizeibeamte nach einem Notruf zum Bahnhof nach Höxter geeilt. Als der Zug aus Holzminden am Samstagabend eintraf, saß ein 29-Jähriger auf der hinteren Kupplung des Zuges und hielt sich nur mit den Händen fest. Nach Angaben der Polizei stand er bei der rund zehn Kilometer langen Tour unter Drogen und gab an, kein Geld für eine Fahrkarte zu haben. Zeugen hatten beobachtet, wie er zuerst im Zug saß und dann vor einer Ticketkontrolle geflohen war.