Notfälle Zwölf verletzte Hafenarbeiter in Bremerhaven

Nach Austritt eines unbekannten Stoffes auf einem Containerschiff in Bremerhaven haben zwölf Hafenmitarbeiter über Atemwegsreizungen geklagt. Die Betroffenen seien medizinisch versorgt und kämen bei Bedarf in ein Krankenhaus, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Es bestünde keine Gefahr für die Bevölkerung. Um welchen Stoff es sich handelt, blieb zunächst unklar. Auch zur Ursache gab es anfangs keine Informationen.