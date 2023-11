Baum gerammt, Auto ausgebrannt: 23-Jährige schwer verletzt

Bei einem Autounfall im Landkreis Diepholz hat eine 23-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Die junge Frau sei mit ihrem Wagen am Samstagmittag in Richtung Gödestorf unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Auto auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und rammte einen Baum. Dann fing der Wagen Feuer und brannte völlig aus. Die 23-Jährige kam ins Krankenhaus.