Nazi-Verbrechen Bergen-Belsen-Überlebende in Gaza: Mehr Anteilnahme erhofft

Die Organisation der Bergen-Belsen-Überlebenden in Israel wünscht sich von der niedersächsischen Landesregierung im Gaza-Krieg mehr Anteilnahme für die Überlebenden der Nazi-Verbrechen. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober halte Ministerpräsident Stephan Weil es „nicht für angebracht, zu überprüfen, wie es der Gemeinschaft der Belsen-Überlebenden während des Krieges geht“, sagte Organisations-Vize Arie Olewski laut Mitteilung. Niedersachsens stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert betonte, der SPD-Politiker habe öffentlich und in persönlichen Gesprächen Jüdinnen und Juden sein Mitgefühl und seine Solidarität ausgesprochen.