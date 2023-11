Tödlicher Unfall mit Straßenbahn: Unglück

Nachdem ein Fußgänger in Hannover von einer Straßenbahn erfasst und dabei tödlich verletzt wurde, gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Der 61-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach aus unbekannten Ursachen im Stadtteil Badenstedt ins Gleisbett gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer der ankommenden Straßenbahn konnte trotz einer Notbremsung nicht mehr verhindern, dass die Bahn den Mann erfasste. Er starb noch an der Unfallstelle.