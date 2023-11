Starke Böen bei Bergung von Frachter „Sabine“

Die Bergung des Frachters „Sabine“ im Emder Hafen könnte sich wegen starker Windböen weiter verzögern. Am Nachmittag solle entschieden werden, ob das havarierte Schiff auf einem sogenannten Halbtaucher, einem tauchfähigen Ponton, eindocken könne, sagte Bergungsleiter Stephan Müller am Sonntag. Angesichts des Wetterrisikos könne dies auf Montag verschoben werden - starker Wind sei „eine Herausforderung“ für die Arbeitsboote. Das 85 Meter lange und 9,50 Meter breite Binnenschiff war am 5. Oktober am Emder Südkai bei der Beladung mit gut 1100 Tonnen Split aus bislang unbekannter Ursache gesunken. Die Besatzung konnte sich retten.