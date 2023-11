21-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann kam am Samstagmittag aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam anschließend auf dem Dach zum Stehen. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.