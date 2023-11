Unfall Mann gerät in Hannover unter Straßenbahn und stirbt

Eine Straßenbahn hat in Hannover einen 61-Jährigen erfasst und tödlich verletzt. Wie es am Samstagabend zu dem Unfall im Stadtteil Badenstedt kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Feuerwehr berichtete, der Mann sei unter die Bahn geraten. Zwar wurden umgehend Rettungs- und Spezialfahrzeuge gerufen, für den 61-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Ehefrau des verunglückten Mannes.