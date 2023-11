Aufsteiger Vechta feiert klaren Sieg in Oldenburg

Oldenburg (dpa/lni). Aufsteiger Rasta Vechta hat in der Basketball-Bundesliga im Niedersachsen-Derby bei den EWE Baskets Oldenburg einen überraschend klaren Sieg gefeiert. Vechta gewann am Samstagabend mit 85:67 (34:41) und setzte sich damit in der Tabelle mit einer Bilanz von 6:2-Siegen erst einmal oben fest. Vor 6200 Zuschauern in der ausverkauften EWE Arena war Tommy Kuhse mit 27 Punkten und neun Assists der überragende Akteur bei den Gästen. Bei Oldenburg kam Charles Manning Jr. auf 19 Punkte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen