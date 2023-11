Zehn Verletzte bei Wohnungsbrand in Bremen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bremen sind zehn Menschen verletzt worden - drei von ihnen schwer. Eine Frau sei am frühen Samstagmorgen aus Panik aus einer der oberen Etagen gesprungen, teilte die Feuerwehr mit. Sie und zwei weitere Menschen mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Sieben weiter Bewohner wurden leicht verletzt.