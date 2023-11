Wolfsburgs Frauen nach 2:0 über Duisburg Spitzenreiter

Durch einen ungefährdeten Heimsieg übernimmt der VfL zumindest für eine Nacht wieder die Spitzenposition in der Bundesliga. Am Sonntag kann Bayern München aber wieder vorbeiziehen.

Wolfsburg. Die Frauen des VfL Wolfsburg haben wieder die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Gegen Schlusslicht MSV Duisburg kamen die Wölfinnen am Samstag zu einem 2:0 (2:0)-Heimsieg. Die Tore für den VfL erzielten vor 2677 Zuschauern Fenna Kalma (7. Minute) und Ewa Pajor (40.). Am Sonntag kann Bayern München mit einem Erfolg bei Werder Bremen wieder an den Wolfsburgerinnen vorbeiziehen.

VfL-Trainer Tommy Stroot musste unter anderem auf die verletzten Sveindis Jonsdottir und Lena Oberdorf verzichten. Dazu saßen die angeschlagenen Felicitas Rauch, Dominique Janssen und Alexandra Popp nur auf der Bank. Im Verlauf der Partie kam lediglich die Niederländerin Janssen zum Einsatz.

Gegen die sehr defensiv eingestellten Duisburgerinnen sorgte Wolfsburg schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen klar spielbestimmend. Zu weiteren Treffern reichte es aber nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen