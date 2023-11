Kartoffeln auf der Straße sorgen für lange Sperrung

Ein umgekippter Kartoffelanhänger hat in Cloppenburg eine stundenlange Straßensperrung ausgelöst. Der von einem Traktor gezogenen Anhänger sei am Samstagmorgen in einer Rechtskurve im Stadtgebiet auf die Seite gekippt, teilte die Polizei mit. Tausende Kartoffeln verteilten sich auf der Fahrbahn. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Fehlfunktion oder eine Fehlbedienung der Hydraulikanlage die Ursache für den Unfall sei. Die Aufräumarbeiten dauerten rund dreieinhalb Stunden.