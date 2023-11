Autofahrer schmuggelt Drogen in seiner Unterhose über Grenze

Knapp 80 Gramm Kokain haben Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim entdeckt - und zwar in der Unterhose des Autofahrers. Acht Kilo Marihuana fanden die Ermittler anschließend noch im Kofferraum des Wagens, wie das Osnabrücker Hauptzollamt am Freitag mitteilte.

Bad Bentheim (dpa/lni). Knapp 80 Gramm Kokain haben Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim entdeckt - und zwar in der Unterhose des Autofahrers. Acht Kilo Marihuana fanden die Ermittler anschließend noch im Kofferraum des Wagens, wie das Osnabrücker Hauptzollamt am Freitag mitteilte.

Die Zöllner hatten den Wagen am Donnerstag nahe der niederländischen Grenze zur Kontrolle auf einen Parkplatz geleitet. Beim Abtasten des Fahrers bemerkten sie dann die Kunststofftüte mit Kokain in seinem Intimbereich. Das Marihuana war im Kofferraum in einem in Folie gewickelten Koffer verpackt. Beide Funde - mit einem Gesamtwert von rund 85.000 Euro - wurden beschlagnahmt und der Autofahrer festgenommen.

