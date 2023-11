Industrie erzeugt 5 Prozent weniger Strom als im Vorjahr

Die niedersächsische Industrie hat im vergangenen Jahr weniger Strom produziert als im Vorjahr. Insgesamt knapp 7,5 Milliarden Kilowattstunden erzeugten die Betriebe 2022 in ihren eigenen Kraftwerken, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover am Freitag mitteilte. Das waren rund 5 Prozent weniger als im Vorjahr.