Salzgitter AG: Förderung steht trotz Urteil zu Klimafonds

Ein Mitarbeiter schaufelt im Stahlwerk der Salzgitter AG Sand in eine Abstichrinne am Hochofen.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds hat keine direkten Auswirkungen auf den laufenden Umbau des Stahlkochers Salzgitter AG. Die zugesagte Förderung für den Aufbau einer CO2-ärmeren Produktion stamme zwar aus diesem Fonds, sagte Vorstandschef Gunnar Groebler am Donnerstag in Salzgitter. Es gebe aber bereits einen rechtskräftigen Förderbescheid, dieser habe trotz des Urteils weiter Bestand. „Die Förderung ist daher nicht in Gefahr.“ Das Land Niedersachsen habe ihm zudem am Donnerstag zugesichert, dass auch der Landesanteil nicht infrage gestellt werde.