Keine Rundfahrten im Fischereihafen Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni). Im Fischereihafen in Bremerhaven gibt es seit Monaten keine Rundfahrten für Touristen. Der Grund: Es lässt sich kein Kapitän oder keine Kapitänin finden. „Es ist schade, dass die Besucher den Fischereihafen zurzeit nicht vom Wasser aus erleben können“, sagte eine Sprecherin der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft am Donnerstag. Die bisherigen Betreiber hatten sich in diesem Jahr aus Altersgründen zurückgezogen.

Damit es in der kommenden Saison wieder losgehen kann, suche man dringend nach einem Ersatz. „Interessenten können sich gerne bei uns melden“, so die Sprecherin. Voraussetzungen sei der Besitz der nötigen Patente, also der Nachweise, dass man ein Schiff führen darf.

