Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ronnenberg bei Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Der 30-Jährige prallte am Mittwochabend mit seiner Maschine in einen Wagen, der von der Gegenfahrbahn aus links abbiegen wollte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann wurde von seinem Motorrad geschleudert und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.